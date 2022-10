L'Algérie a exprimé sa "préoccupation" face aux événements "regrettables" survenus dans certaines régions du Soudan, notamment l'Etat du Nil Bleu, et aux lourdes pertes humaines déplorées, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie se dit préoccupée face aux événements regrettables survenus dans certaines régions de la République du Soudan, pays frère, notamment l'Etat du Nil Bleu, et aux lourdes pertes humaines déplorées", lit-on dans le communiqué.

"En ces douloureuses circonstances, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, réitérant sa solidarité avec le Soudan, direction, gouvernement et peuple.

Elle appelle les pays arabes ainsi que la Communauté internationale à renforcer l'appui apporté à ce pays frère pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité et la préservation de l'unité de son peuple et de son territoire", ajoute la même source. Vendredi, les autorités soudanaises ont décrété l'état d'urgence dans l'Etat du Nil bleu (Sud Est) pour une durée de 30 jours, suite aux combats tribaux qui ont causé la mort de plus de 200 personnes.