Les travaux du colloque international sur la dimension arabe de la révolution algérienne intitulé "L'Algérie dans le Monde arabe, la profondeur de l'histoire, les enjeux du présent et les perspectives d'avenir" ont débuté, lundi à Oran, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebigua.

Organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayant droits à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance nationale et le 68e du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, ce colloque voit la participation de chercheurs de différentes universités nationales, égyptiennes, tunisiennes, palestiniennes, saoudiennes et irakiennes.

Cette rencontre d'une journée vise à raviver l'esprit de fraternité, à renforcer la solidarité arabe, à évoquer le parcours de la libération dans le monde arabe face aux défis et enjeux et à incarner les aspirations populaires dans la création de cadres et d'espaces de coopération et de partenariat arabes, a-t-on souligné.

La problématique de ce colloque sera abordée à travers trois axes de réflexion traitant, entre autres, de "l'Algérie dans la conscience arabe", "le soutien arabe à la révolution algérienne" et "les valeurs collectives et l'approche développementale".

Une vingtaine de communications sont au programme de cette rencontre, dont les travaux se dérouleront en ateliers et aborderont "la révolution algérienne dans sa dimension arabe", "les positions officielles arabes en soutien à la révolution algérienne", "la Ligue arabe et la cause algérienne", "la guerre de libération nationale dans la conscience populaire et officielle palestinienne" et "la diplomatie algérienne et les initiatives de renforcement du rapprochement arabe".