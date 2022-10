Le Centre national de l'industrie cinématographique (Cnic) annonce avoir entamer les études préliminaires pour la réalisation d'une ville cinématographique aux normes internationales qui devra voir le jour dans la commune de Ouled Fayet, à l'ouest d'Alger, indique la direction du Cnic.

Ce projet de ville cinématographique qui devra élire domicile près de l'Opéra d'Alger, et disposer de nombreux espaces et infrastructures dédiés à la production cinématographique et audiovisuelle dont des studios d'une superficie allant jusqu'à 2000 m2, a indiqué à l'APS, le directeur général du Cnic, Fayçal Saoudi Mabrouk.

Selon la même source, la ville cinématographique devra également compter des ateliers de création de décors, des laboratoires d'infographie et de post-production, des espaces dédiés à la production télévisuelle, qui seront mis à la disposition des télévisions algériennes et étrangères dans le cadre d'accords commerciaux, et d'une structure d'hébergement des professionnels du cinéma.

Ce projet constituera un espace de création et de travail pour les professionnels du secteur et pourra "attirer les cinéas tes étrangers et participer à la création de postes d'emploi" dans le cadre de la concrétisation des "engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la relance du secteur du cinéma en Algérie", estime le directeur général du Cnic.

Créé en 2021 et placé sous la tutelle des services du Premier ministre, le Cnic a entamé ses missions en sa qualité de producteur exécutif des films dédiés aux parcours des martyrs Zighoud Youcef et Ahmed Bouguerra, dont le tournage a été lancé récemment, des films qui devraient être "projetés dans les salles courant 2023", selon Alaâeddine Kouami, directeur de la production cinématographique au Cnic.