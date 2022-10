Des journées de formation sur l'évaluation des compétences organisées au profit des représentants de six (6) universités nationales sous la supervision d'experts étrangers ont été lancées dimanche au complexe touristique Chellala de Hammam Debbagh (Guelma) avec pour objectif de préparer un avant-projet de texte d'application de loi permettant de délivrer aux "employés expérimentés un diplôme universitaire".

"Le projet d'expérience acquise est un nouveau concept dans notre pays, pour lequel des préparatifs sont en cours en vue de sa concrétisation sur le terrain dans le cadre du projet européen +Erasmus+ financé par l'Union européenne", a indiqué à l'APS le directeur de l'établissement des diplômes et équivalences au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Ali Choukri, en marge de l’ouverture des journées de formation qui se poursuivront jusqu’au 25 octobre courant.

Les participants aux ateliers de cette session de formation, a-t-il expliqué, prépareront un avant-projet de texte d’application qui comportera les formalités d’attribution des diplômes universitaires, ainsi que tous les détails techniques concernant la méthode de valorisation des expériences des employés qui disposent d’un baccalauréat et cinq ans ou plus d'expérience de travail.

Le directeur de l'établissement des diplômes et équivalence au MESRS a ajouté que le projet de texte précisera les conditions d’éligibilité requises pour délivrer un diplôme universitaire aux candidats en fonction de leurs compétences et expériences, notant que le projet de texte sera ultérieurement enrichi au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur afin qu’il soit en conformité avec tous les textes juridiques dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie.

Pour sa part, le directeur de l'université de Guelma, Salah El-Aggoun, a indiqué que le projet de valorisation des acquis, qui sera prochainement concrétisé sur le terrain, "permettra aux employés de divers secteurs en Algérie qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études à un établissement d'enseignement supérieur, de bénéficier d'un diplôme universitaire".

Il a également indiqué que la session de formation est organisée au profit de 43 participants appelés "accompagnateurs", dont des enseignants issus de six (6) universités nationale s inscrites au projet européen, à savoir les universités de Boumerdes, Tlemcen, Guelma, Blida, Mostaganem et Oum El Bouaghi, a-t-il fait savoir.

Cette session sera encadrée par des experts issus des universités européennes (Espagne, Portugal et France) inscrites au projet Erasmus, a-t-on signalé.

Dans le même contexte, le Pr de l'université de Montpellier (France), Mohamed Nadjib Kazi Aoual, a indiqué à l’APS que le projet de valorisation des acquis concernera, dans un premier temps, 15 spécialités universitaires dans six universités impliquées dans le programme, précisant que ces spécialités concernent les niveaux licence et master.