Des représentants de la communauté nationale à l'étranger se sont félicités, dimanche, de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant élargissement du système national de retraite aux ressortissants algériens établis à l'étranger.

"Le collectif de la diaspora algérienne en France se réjouit de la décision du Président Tebboune", a déclaré à l'APS son porte-parole, Nasser Khabat, qualifiant cette mesure qui offre aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger la possibilité d'une adhésion volontaire au système national de retraite en Algérie, de décision "importante".

Il a soutenu également que cette initiative "vient consolider la volonté du Président Tebboune de répondre aux besoins et aux préoccupations de la communauté des Algériens vivant à l'étranger".

"Cette décision qui consolide notamment le lien d'appartenance de la communauté à sa patrie et renforce la cohésion nationale, a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme", a-t-il souligné.

"Nous saluons et encourageons l'expression du pragmatisme et du volontarisme politique du Président Tebboune", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la Fédération nationale de la communauté algérienne établie à l'étranger, Tarek Benbouza, s'est également réjoui de cette mesure qui permet à la communauté nationale à l’étranger de s'affilier au système national de retraite, estimant qu'elle sera "bénéfique" pour ses membres.

Selon M. Benbouza, cette décision était "très attendue" par les Algériens établis à l'étranger, qu'ils soient en Europe, dans les pays arabes où ailleurs dans le monde.

Il a considéré que cette mesure "témoigne du grand intérêt accordé par le Président Tebboune et les hautes autorités du pays à la communauté nationale établie à l'étranger", soutenant que celle-ci "contribue grandement à la dynamisation et au développement de l'économie nationale" et demeure "au service des intérêts suprêmes du pays".

Pour sa part, le président de l'association "Ensemble pour l'avenir", Rabah Lachouri, s'est félicité de l'intérêt porté par les hautes autorités du pays à la communauté nationale à l'étranger, affirmant avoir constaté "une amélioration dans le traitement de cette communauté par les pouvoirs publics depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République".

Il a relevé, à ce titre, que l'élargissement du système national de retraite "est une réponse aux préoccupations des membres de notre communauté établie dans les pays du Golfe, au Maghreb, en Europe et en Amérique".

"En France, cette décision peut attirer de futurs bénéficiaires", a-t-il expliqué, soulignant qu'elle peut aussi "intéresser ceux qui avaient démarré une carrière professionnelle en Algérie, notamment certains cadres et médecins".

A ce propos, il y a lieu de rappeler que cette mesure s’applique aux membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle, soumise au régime des salariés ou assimilés et/ou une activité professionnelle soumise au régime des non-salariés pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujettis à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale.

Ainsi, l'affiliation volontaire des membres de la communauté nationale à l’étranger entraîne le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et de maternité ainsi que des prestations de retraite conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.