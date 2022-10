Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a mis en exergue les efforts fournis par les oulémas algériens pour mettre en valeur la Sira (biographie) du prophète Mohamed (QSSL), et ce, lors des travaux de la Conférence internationale sur la biographie du prophète QSSL, tenue à Nouakchott (Mauritanie), indique samedi un communiqué du HCI.

Intervenant vendredi lors de 1ère journée des travaux de la 35ème Conférence internationale sur la biographie du prophète QSSL et le Colloque de l'Association des savants musulmans, tenue du 21 au 23 octobre courant, M. Ghlamallah a mis en avant "le rôle et les efforts des oulémas algériens ayant été parmi les premiers à s'intéresser à la biographie du prophète QSSL et à inspirer les valeurs et les principes humanitaires nobles, citant des exemples d'oulémas qui ont écrit des dizaines de livres dans ce domaine".

Il a relevé, en outre, "les positions des oulémas et des dirigeants algériens durant différentes époques de l'histoire, à l'instar des positions prises par l'Emir Abdelkader dans sa résistance contre l'occupant français, des positions devenues un modèle humanitaire ayant inspiré des chartes et des traités internationaux par la suite".

Rappelant les positions de la Glorieuse révolution de libération qui était "un exemple pionnier de résistance et de diffusion de la paix et de l'attachement au vivre-ensemble", le même responsable a souligné "la différence entre la résistance pour rétablir les droits légitimes des peuples à l'autodétermination et entre l'agression et le pillage des ressources".

Pour rappel, la 35e conférence internationale de la biographie du prophète QSSL est organisée par le Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et Afrique de l'Ouest.