L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) a organisé mercredi à Alger une session de formation au profit du Réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant.

Organisée par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, en coordination avec le ministère de la Communication et en collaboration avec le Bureau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) de l'Organisation internationale de réforme pénale, cette session de formation de deux jours est placée sous le thème "Information et droits de l'enfant".

Encadrée par des experts algériens et étrangers, cette formation vise à renforcer les connaissances des journalistes sur les questions liées aux droits de l'enfant.

Elle est axée essentiellement sur le cadre de référence des droits de l'enfant, notamment la loi relative à la protection de l'enfant, promulguée par l'Algérie en juillet 2015, les objectifs de l'ONPPE et les intérêts supérieurs de l'enfant.

A cette occasion, la présidente de l'organe, Déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a souligné l'importance de l'information dans la diffusion de la culture des droits de l'homme et la vulgarisation des politiques et programmes nationaux de protection de l'enfance.

Cette session de formation fait partie d'une série de formations organisées par l'ONPPE au profit de différents acteurs de la protection de l'enfance, a-t-elle précisé.

Le Réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l'enfant a été créé en 2018 pour permettre aux journalistes de contribuer efficacement à la protection des droits de l'enfant, a rappelé Mme Cherfi.

De son côté, Majdi Hamdan, coach auprès de l'Organisation internationale de réforme pénale (Bureau MENA), a indiqué que cette session de formation entrait dans le cadre de la coopération avec l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance en Algérie et des échanges d'expertises dans ce domaine.

L'intervenant a salué l'expérience pionnière de l'Algérie en faveur du renforcement et de la promotion des droits de l'enfant, notamment a travers, a-t-il dit, l'adoption de plusieurs programmes et lois en matière de prise en charge et de protection de cette catégorie de la société.