Des experts et universitaires du groupe de réflexion Filaha Innov (GRFI) ont recommandé samedi, à Alger, la valorisation du savoir-faire local dans le domaine agricole comme une voie devant assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire nationale.

Dans un document intitulé ''Agriculture DZ 2022'', résumant un travail collectif de synthèse, réalisé par un groupe d'experts et universitaires de GRFI, sur la sécurité et la souveraineté alimentaire en Algérie, ces experts ont appelé à la valorisation du savoir-faire local notamment "en décentralisant le développement des connaissances et les décisions de politiques agricoles vers le niveau régional ou local, comme une voie pour la souveraineté et la sécurité alimentaire nationale".

A ce titre, le spécialiste en économie agricole, Brahim Zitouni qui a présenté ''Agriculture DZ 2022'' a relevé l'impact de la valorisation ''des expériences des oasiens, des agriculteurs des zones de montagne, des éleveurs de la steppe et des forestiers'' pour atteindre l'objectif visé.

Soulignant que ce document a été élaboré entre avril et juillet 2022, le spécialiste a également indiqué que les conclusions de ce document préconisent l'encouragement de l'usage des semences locales notamment celles adaptées au climat. Elles suggèrent aussi, ''l'encouragement de l'évolution vers des cultures sans produits chimiques, naturellement adaptées au climat et à forte valeur ajoutée (huile d'olive, dattes et dérivés, safran, fruits secs)''.

Dans une déclaration à l'APS, M. Zitouni a indiqué que ce travail était parti sur une idée de quelques experts algériens locaux et d'autres établis à l'étranger, spécialistes dans le secteur agricole désireux ''de participer au débat sur la question alimentaire''.

Il a ajouté qu'''Agriculture DZ 2022'' se veut ''une approche méthodique complémentaire qui vise à renforcer la feuille de route du secteur agricole" assurant que le document présenté était basé sur les données actuelles du secteur de l'agriculture.