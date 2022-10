Trois-cent (300) étudiants ont pris part au Salon régional de l’embauche de Huawei Télécommunication Algérie, ouvert samedi à l’Université des sciences et technologies Mohamed Boudiaf d’Oran (USTO-MB).

Le salon est dédiée aux étudiants des université dans l’Ouest du pays, inscrits aux ICT Académies et certifiés Huawei, a expliqué le vice-président de cette institution, Alex Liu, en marge de l’ouverture du salon, ajoutant que "plus de 600 étudiants se sont inscrits, mais seulement ceux qui sont certifiés par les académies de Huawei ont été validés".

L’édition de cette année, abritée pour la première fois par une université, est organisée en collaboration avec l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-on appris des organisateurs, qui ont fait savoir que d’autres salons régionaux à Sétif et El-Oued, ainsi qu’un salon national sont prévus prochainement.

Ce salon de recrutement, lancé par Huawei et ses partenaires en 2018, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications, "cible essentiellement les étudiants à la recherche d’un stage ou d’un premier emploi", a-t-on indiqué.

"Ce salon permet aux étudiants de s'entretenir directement avec les représentants de Huawei et ses partenaires en Algérie", a-t-on expliqué, ajoutant que plus de 30 entreprises dont l’ANEM d’Oran, Algérie Télécom, Djezzy et Alfatron participent à cette édition à la recherche de jeunes talents.

Une présentation sur Huawei, projetée à l’occasion de l’ouverture du salon, fait état de la création par cet opérateur, jusqu’à présent, de 43 académies en coopération avec les universités, écoles et instituts algériens, et compte porter le chiffre à 60 académies.

Le recteur de l’USTO, Hammou Bouziane, a salué, dans son allocution donnée à l’occasion de l’ouverture de ce salon, cette initiative qui contribue à l’insertion des étudiants dans le marché du travail.