Le CS Constantine a conservé sa première place au classement provisoire de la Ligue 1 algérienne de football en battant l'US Biskra (3-1), vendredi, en ouverture de la 9e journée, également marquée par le retentissant succès du promu l'USM Khenchela contre le MC Alger (2-0) qui lui permet de se hisser à la troisième place, alors que le champion sortant, le CR Belouizdad reste au contact de leader, après sa large victoire contre le NC Magra (3-1).

Les Sanafirs l'ont emporté grâce à des réalisations signées Koukpo (15') et Abdelhafid (47'), au moment où Zeghnoun avait momentanément égalisé pour les Zibans à la 18'.

Un précieux succès qui permet au CSC de rester leader provisoire, avec 17 points, soit avec deux longueurs d'avance sur le CR Belouizdad, qui reste dauphin, tout en ayant trois matchs en retard par rapport aux Sanafirs.

Le Chabab a attendu la dernière demi-heure pour s'imposer face au NC Magra, grâce à Mrezigue (63'), Iwuala (80') et Bouguerra, qui avait clôturé le festival en transformant un pénalty à la 90'+5, alors que Banouh avait sauvé l'honneur pour les vi siteurs à la 88'.

La bonne affaire du jour est à mettre à l'actif du nouveau promu, l'USM Khenchela, qui s'est hissé sur la troisième marche du podium, a égalité avec le Chabab, après son importante victoire contre le MC Alger (2-0).

Un succès assuré d'entrée de jeu, grâce à Omoyelé, qui avait ouvert le score dès la 5', avant que Bayazid ne corse l'addition à l'heure de jeu, permettant ainsi à son équipe de porter son capital à 15 points.

Soit autant que le Chabab, mais avec trois matchs en plus, car le CRB n'en joué que cinq jusqu'ici, en raison de sa participation à la Ligue des Champions africaine.

De bonnes performances qui contrastent avec le désarroi de l'USM Alger, tenue en échec à domicile la JS Saoura (1-1), alors qu'il avait fait le plus dur, en menant au score. En effet, l'inévitable Mahious avait donné l'avantage aux Rouge et Noir dès la 19e minute de jeu, mais une grossière erreur du gardien usmiste a permis aux gars de Béchar de niveler la marque à la 67e, grâce à Amrane. Un semi-échec à domicile, qui relègue l'USMA à la quatrième place du classement , avec treize points, au moment où la JSS est treizième, avec huit points.

De leur côté, le RC Arbaâ et le Paradou AC ont effectué "des voyages réussis" ce vendredi, en ramenant un point chacun de son déplacement respectif cont re l'ASO Chlef (1-1) et le MC El Bayadh (0-0).

C'est Aliane qui avait donné l'avantage aux Chélifiens (15'), avant que Toumi n'égalise pour Ezzarga à la 56', alors que dans le duel entre le MCEB et les Pacisites, les deux lignes d'attaque sont restées muettes.

Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, car elles restent dans le ventre moue du classement général : respectivement 7e avec onze points, et 12e avec 8 points, alors que le RCA et l'ASO sont respectivement 5e et 9e.

Dans le duel au sommet de cette 9e journée, la JS Kabylie s'est faite surprendre à domicile par l'ES Sétif (2-3), alors que les choses avaient relativement bien démarré pour elle, notamment, avec cette belle ouverture du score par Herrag, qui avait trouvé la pleine lucarne, sur coup franc direct (35'). Mais les Sétifiens n'ont jamais abdiqué dans ce match, dans lequel ils sont revenus deux fois au score, avant de l'emporter dans le temps additionnel (2-3).

En effet, après le but de Herrag, Okwara avait nivelé la marque une première fois à la 65', et c'est son coéquipier Guenaoui qui a égalisé (90'+2), après que Mouaki ait momentanément redonné l'avantage aux Canaris, en transformant un pénalty à la 82'.

Mais la JSK était tellement abattue après cette deuxième égalisation qu'elle a encaissé un troisième but dan s la foulée, devant Tabti, qui n'avait laissé aucune chance au gardien kabyle (90'+5).

Un précieux succès en déplacement pour l'Aigle noir, qui le propulse à la 7e place du classement général, avec onze points, alors que la JSK, qui peine toujours à trouver son rythme de croisière en ce début de championnat, reste avant dernière avec seulement quatre unités au compteur.

Les péripéties de cette neuvième journée s'achèveront samedi, avec le déroulement du huitième et dernier match inscrit à son programme, entre l'HB Chelghoum Laïd qui reçoit le MC Oran à 15h00. Un choc des mal-classés, entre la lanterne-rouge qui accueille le 14e, avec la victoire comme seul mot d'ordre, essayer de se relancer dans la course au maintien.