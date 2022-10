Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a salué, vendredi à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, le niveau de prise de conscience nationale des médias qui font face aux plans de diffusion de fake-news et de propagande systémique, tendant à divertir sur les réalisations de l'Algérie et sur sa capacité à relever les défis.

"La célébration de cette journée m'offre l'agréable opportunité de saluer le niveau de prise de conscience dont font preuve les médias qui font face, avec un haut sens de professionnalisme, aux plans de diffusion de fake-news et de propagande systémique, tendant à divertir sur les réalisations de notre pays et sur sa capacité à relever les défis et à remporter les acquis", a affirmé le Président Tebboune dans son message à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse.

"Alors que nous célébrons, avec fierté, la Journée nationale de la presse, qui coïncide avec le 22 octobre en commémoration de la parution en ce jour de l'année 1955 du tout premier numéro du Jour nal +Résistance algérienne+, porte-voix du Front et de l'Armée de libération nationale, et du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la Télévision algériennes, le 28 octobre 1962, nous assurons de notre plein soutien les femmes et les hommes de cette noble profession, ceux-là mêmes qui s'acquittent de leur mission avec un esprit professionnel et patriotique", a également écrit le président de la République.

Le Président Tebboune a, également, salué les efforts des médias "visant à contrecarrer la guerre cybernétique enragée que mènent les artisans du mensonge, pour leur propre compte ou par procuration, par haine envers l'Algérie qui a retrouvé son leadership au double plan régional et international et dans une tentative de perturber le processus d'édification nationale dans laquelle nous nous sommes engagés pour asseoir les bases de la relance économique et du développement national, dans la stabilité et la quiétude".

En cette même occasion, le président de la République s'est incliné à la mémoire des martyrs du devoir national qui "se sont engagés avec honneur et bravoure du côté de la lutte contre le terrorisme et la machine de destruction qui a ciblé l'Etat-nation et ses institutions", saluant le choix judicieux du slogan " Soixantenaire de l'indépendance: D éfis d'hier...Défis d'aujourd'hui", comme thème de la 8e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel.

Le slogan qui a été sélectionné traduit "la gratitude envers des générations de journalistes algériens qui fait de la parole, de l'image et de la voix, une arme pour défendre l'Algérie, depuis le Mouvement national, durant la Glorieuse guerre de libération nationale et au lendemain de l'indépendance", a-t-il ajouté.

Le président de la République a également rappelé son souci de concrétiser les engagements qu'il a pris, "dans un souci de renforcer davantage le rôle pionnier du secteur de l'information et de la communication, et ce, à travers la constitutionnalisation de la liberté d'expression et de la presse écrite, audio-visuelle et électronique."

"Nous avons, aussi, élargi les réseaux des stations de radiodiffusion à travers tout le pays, dans le cadre d'une approche inclusive, visant la promotion des média et de la presse", a-t-il ajouté.

A cette occasion, le président de la République invite le Gouvernement à accompagner les stations radio nouvellement créées au niveau des nouvelles wilayas, à continuer à soutenir les nouvelles chaînes de télévision et stations de diffusion mises en service.

Il a également invité le Gouvernement à hâter l'élaboration des textes juridiques y afférents dans des délais raisonnables.

Il s'agit en particulier de la loi organique sur l'information, la loi sur l'audiovisuel et la loi sur la presse écrite et électronique.

En dernier, M. Tebboune a présenté ses vœux les meilleurs de réussite dans "la réalisation de nos aspirations à un système médiatique influent et agissant, répondant aux standards de professionnalisme et de modernité, au service de la société et des intérêts de la nation".