Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, jeudi au Palais du gouvernement à Alger, le président du Conseil de l'enseignement supérieur de la République de Turquie, M. Erol Ozvar qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience a été l'occasion de "réaffirmer la qualité des relations qui lient les deux pays dans divers domaines et leur volonté de les développer, notamment dans les volets inhérents à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, à même de favoriser la réalisation des objectifs du développement dans les deux pays et consolider leur partenariat bilatéral", précise la même source.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, conclut le communiqué.