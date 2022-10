Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, samedi, la cérémonie de distinction des journalistes lauréats de la 8e édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel organisée sous le thème: "Soixantenaire de l'indépendance : défis d'hier, défis d'aujourd'hui".

La cérémonie de distinction s'est déroulée au Palais du Peuple, en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, et du Chef d’Etat-Major de l'Armée national populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha.

Ont pris part également à cette cérémonie, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, le secrétaire général de la Présidence de la République, M. Abdellah Moundji, le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, de hauts responsables et nombre de journalistes.

Organisée à l'occasion de la journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, la cérémonie de distinction des journalistes lauréats de ce Prix vise à promouvoir la production médiatique nationale, sous toutes ses formes, et à encourager la créativité et le professionnalisme au sein de la presse nationale par l'instauration d'une culture de mérite et la distinction des meilleures œuvres médiatiques liées au thème proposé.

Le concours concerne cinq (5) catégories, à savoir : la catégorie de la presse écrite (article de fond, critique, éditorial, reportage ou enquête), la catégorie des médias télévisuels (reportage, enquête d'investigation, documentaire, film documentaire et séquence en images informatives et audiovisuelles) et la catégorie des médias radiophoniques (programme d'information et reportage).

La 4e catégorie du Prix concerne la presse électronique pour choisir la meilleure œuvre d'information diffusée sur le net, tandis que la 5e catégorie est dédiée à l'illustration : photographie, dessin et caricature de presse publiés par un organe de presse national.