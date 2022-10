Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu jeudi une réunion présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, au cours de laquelle ont été examinées les modalités de création de commissions d'enquête parlementaires sur les difficultés de voyage et les problèmes des compagnies de transport, indique un communiqué de l'APN.

Le bureau de l'APN a examiné "les modalités de création de commissions d'enquête parlementaires sur les difficultés rencontrées par les citoyens et la communauté nationale à l'étranger en voyage et les problèmes auxquels font face les compagnies de transport aérien et maritime, outre la commercialisation d'aliments frelatés destinés aux malades cœliaques".

Le bureau a examiné par la suite les questions orales et écrites, déposées à son niveau, et "a soumis au gouvernement celles répondant aux conditions juridiques".

Il a aussi examiné "deux demandes d'interpellation du Gouvernement concernant les incendies qu'a connus le pays en août dernier, et la détérioration des services de santé dans le Sud".

Le bureau de l'APN a entamé cette réunion en exprimant "ses remerciements au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit d'accélérer la réalisation du nouveau siège du Parlement algérien", estimant que ces instructions "témoignent de sa considération du travail dans le cadre de la dynamique que connait le Parlement dans l'Algérie nouvelle".