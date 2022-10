La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a affirmé jeudi à Sidi Bel Abbès l'importance de mettre en évidence les valeurs créatives et culturelles des grands artistes lors des manifestations culturelles en veillant à glorifier leur combat et à transmettre leur parcours artistique aux générations montantes.

S'exprimant à l'ouverture de la 12e édition du Festival culturel local de théâtre professionnel, organisé en l'honneur du regretté artiste Ahcen Assous, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès, la ministre a fait savoir que "le mouvement culturel en Algérie a besoin d'une relance pour promouvoir ces grandes valeurs parmi les générations montantes notamment à la veille de la célébration de la glorieuse révolution de novembre".

"La wilaya de Sidi Bel Abbès constitue un portail culturel dans la carte artistique algérienne et demeure une ville pionnière en matière de célébration des artistes", a-t-elle déclaré.

Et de souligner que "le ministère de la Culture et des Arts soutient toutes les initiatives consacrant la fidélité envers ces valeurs pour les transmettre aux futures générations", ajoutant que "toutes les festivités culturelles que nous tendons à relancer s'inscrivent dans la noble démarche des dirigeants politiques du pays pour une relance culturelle et sociétale".

La ministre a souligné l'importance d'inscrire l'opération de restauration et d'aménagement du théâtre régional de Sidi Belabbes au titre de l'année financière 2023, suivie immédiatement des procédures relatives à la levée du gel sur le projet d'équipement et d'ameublement dudit théâtre, ajoutant qu'une demande a été introduite auprès des services concernés pour la levée du gel sur le projet relatif à la création d'un internat d'une capacité de 60 lits au profit d'une annexe de l'Ecole régionale des beaux-arts et de l'Institut de musique de Sidi Belabbes.

Dans son allocution à cette occasion, le wali Samir Chibani a souligné que l'organisation de cette manifestation culturelle, "traduit le niveau de créativité en Algérie et l'attachement du ministère de tutelle à la valorisation des différentes réalisations culturelles".

Le commissaire du festival, l'artiste Djerour a indiqué que la 12e édition du festival culturel local du théâtre professionnel qui se poursuivra jusqu'au 25 octobre intervient dans le cadre du renforcement d'une dynamiqu e théâtrale prometteuse, en favorisant l'échange et la communication entre les jeunes talents issus des différentes régions du pays.

Cette manifestation culturelle se veut également une halte pour rendre hommage à des artistes disparus comme Hassan Assous et Ahmed Benaïssa.