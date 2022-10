La pratique de l'activité physique réduit de 30% le risque d'atteinte du cancer du sein, a affirmé vendredi à Alger, Dr .Amina Abdelouahab, médecin spécialiste du cancer du sein .

Intervenant lors d'une journée de sensibilisation organisée au Jardin d'essai d'El Hamma par l'association El Fedjr d'aide aux cancéreux, à l'occasion d'Octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, la spécialiste a souligné l'importance de l'activité physique dans la prévention des maladies, comme le cancer du sein, dont le risque d'atteinte est réduit de 30% .

Dr .Abdelouahab a donné des explications exhaustives aux participantes (200 femmes, tous âges confondus) à une activité physique organisée à cette occasion sur la prévention contre le cancer du sein, grâce au dépistage précoce pour éviter les complications de la maladie, regrettant le recours d'un grand nombre de femmes au traitement après avoir atteint un stade avancé de la maladie ce qui rend difficile leur prise en charge .

Pour sa part, Sofiane Achi qui apporte son soutien à cette initiative en tant qu'association citoyenne aspire à encourager le dé pistage précoce de cette maladie, en sus de fournir des aides aux associations d'aide aux cancéreux, en mettant à leur disposition les médicaments et moyens matériels et humains nécessaires .

De son côté, Mme .HassibaBoulaarfa de l'association Al-Fadjr, organisatrice de cette journée de sensibilisation a évoqué les différentes activités de l'association durant ce mois, dont l'organisation de campagnes de sensibilisation au dépistage précoce au profit des travailleuses de l'ETUSA en affichant des panneaux publicitaires sur les bus, et des employées d'Algérie Poste à Bab Ezzouar et à Draria chaque samedi outre la participation à la radio locale de Timimoune .

Parmi les autres prestations assurées par l'association, la même intervenante a rappelé l'hébergement et le transport des malades à Diar Errahma relevant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme à Birkhadem et au centre d'hébergement relevant de l'association Al-Badr dans le cadre de la solidarité entre les associations .

Ces activités sportives ont été encadrées, lors de cette journée, par des coachsprofessionnels .