Le procureur de la République près le tribunal de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, a ordonné, vendredi, l’ouverture d’une enquête approfondie sur les circonstances exactes de l’accident survenu, jeudi soir, à Ain-Sbaa, commune de Saneg, sur un tronçon de la route nationale N 1, qui a fait six morts et quatre blessés graves, a indiqué le procureur dans un communiqué transmis à l’APS.

"Une enquête a été confiée aux services de la gendarmerie nationale pour déterminer les causes à l’origine de cet accident", a précisé le procureur de la République près le tribunal de Ksar-el-Boukhari, Mohamed Djetou, ajoutant que l’enquête est suivie de près par son instance et que des mesures judiciaires strictes seront prises dans le sillage de cette affaire".

Le communiqué du procureur de la République a rappelé que l’accident est dû à une collision frontale entre un camion de type Sonacom, qui se dirigeait de Boughezoul vers Ksar-el-Boukhari, et un taxi de transport collectif roulant dans le sens inverse, révélant qu’un dépassement dangereux effectué par le conducteur du camion sur une ligne continue est la c ause de cet accident qui a provoqué, pour rappel, le décès de six personnes et fait quatre autres blessés, dont le conducteur du camion", a conclu la même source.