Pas moins de 5.946 contractuels dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) à Mascara ont été titularisés dans des postes permanents, a-t-on appris jeudi de la directrice de l’Emploi, Kadous El Hadja.

Lors de la présentation d’un rapport du secteur de l’Emploi dans le cadre des travaux de la 3ème session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya, la directrice de l’Emploi a indiqué que ces bénéficiaires ont été intégrés dans des postes qu'ils occupaient durant la période allant du début 2020 au mois d’octobre en cours.

L'opération a englobé trois dernières vagues concernées par la titularisation représentant les catégories qui disposent d’une expérience professionnelle de plus de 8 années, entre 3 et 8 ans et plus de trois ans, a-t-on fait savoir.

La même responsable a expliqué que l’effectif des titulaires est réparti en majorité sur les communes et la Direction de l’administration locale avec plus de 1.770 bénéficiaires, suivie du secteur de l’Education nationale (plus de 1.700) et le secteur de la Santé (330).

L’effectif restant est réparti entre les instances publiques de la wilaya dont les directions de la Jeunesse et des sports, de la Formation et de l’Enseignement professionnels et des Finances.

Elle a aussi indiqué que le chiffre restant des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle est estimé à 114 personnes qui seront touchées prochainement par l’opération de titularisation.