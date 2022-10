Les deux parties ont passé en revue "les relations fraternelles et historiques liant les deux peuples frères algérien et palestinien", a précisé la même source, soulignant que "l'ambassadeur de l'Etat de Palestine a rappelé les positions immuables de l'Algérie envers la question palestinienne". L'ambassadeur palestinien a salué "l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'unifier les rangs palestiniens, laquelle a été couronnée par la signature de la Déclaration d'Alger", a-t-on souligné de même source.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a affirmé que "l'unité de la Palestine est la volonté de tous les Algériens, peuple et gouvernement", exprimant la disposition de son secteur à coopérer dans tous les domaines d'intérêt commun, ajoute le communiqué.