Prévue du 24 au 26 octobre courant à Bandung (Indonésie), selon un communiqué de la chambre haute du Parlement. Rappelant, à l'occasion, "l'importance que revêt cette assemblée constitutive de la Ligue en tant qu'évènement qui consacre le système bicaméral, énoncé dans la Constitution de 2020", M. Goudjil a souligné que l'institution de la Ligue s'inscrit dans le cadre de "la défense des intérêts des parlements des pays musulmans et de leurs peuples, une mission qui incombe à la diplomatie parlementaire qui s'attèle à accompagner la dynamique de la diplomatie officielle, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Dans ce contexte, le président Conseil de la nation a insisté sur "l'im pératif de contribuer activement à la réussite des travaux de cette assemblée".

Il a également évoqué "la symbolique du siège qui abritera les travaux, le même qui avait abrité la Conférence de Bandung en 1955", rappelant "le soutien et l'appui apportés à l'époque à la question algérienne par les participants à cette conférence ayant permis l'internationalisation de la cause algérienne".

Il convient de noter que la délégation du Parlement algérien sera composée du vice-président du Conseil de la nation, Salim Chenoufi (chef de délégation) et des sénateurs Mohamed Lagab, Mihoub Dougha et Abdelhamid Boucherma, a conclu le communiqué.