Ont assisté à la cérémonie d'inauguration, le Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques, M. Yacine Ould Moussa, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des organismes concernés par l'investissement.

L'AAPI, qui remplace depuis le 8 septembre dernier l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), en vertu du décret exécutif N 22-298, assume plusieurs missions relatives à l'information, à la facilitation, à la promotion de l'investissement et à l'accompagnement de l'investisseur, outre la gestion des avantages et le suivi. Le Premier ministre a inauguré également le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers relevant de l'agence. Ce guichet, destiné aux projet s de plus de 2 milliards de dinars et aux investissements étrangers, jouit de la compétence nationale. Le guichet unique est composé de représentants de l'administration fiscale, des services de l'urbanisme, des services de l'environnement, des caisses de sécurité sociale, de l'administration des douanes, du Centre national du registre de Commerce (CNRC), des organismes chargés du travail et de l'emploi, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement ainsi que du Bureau de l'information et de l'orientation.