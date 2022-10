Le Salon, qui sera organisé sous les parrainages du ministère de la Numérisation et des Statistiques et du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, réunira "les établissements (universités, centres professionnels, écoles et établissements scolaires), les institutions et organismes qui régissent le secteur de l'éducation et de la formation, ainsi que les différents fournisseurs de solutions, de matériel, d'outils et d'équipements qui facilitent l'accès à la connaissance".

Sous le thème "Le numérique au service de l'apprentissage", EDUCTECK sera l'occasion "d'identifier un parcours pédagogique ou tout simpl ement acquérir un équipement ou une solution de développement". Il permettra aux acteurs de l'enseignement, de l'éducation et de l'apprentissage de "s'informer, discuter et débattre de thématiques variées, afin de mieux comprendre et, par conséquent, mieux choisir leurs outils et méthodes pour digitaliser l'accès à la connaissance", ajoute la même source. Le Salon se veut, aussi, un espace de débat pour "répondre aux problématiques liées à la transition digitale en Algérie". Plusieurs thèmes seront abordés, tels que "le digital school: la technologie au service de l'éducation", "les défis technologiques: coûts, mise en place et risques" et "digitalisation de la formation pour l'excellence et la performance de nos entreprises", indiquent encore les organisateurs.