Lors de la cérémonie d'ouverture, la pièce de théâtre de rue, "La Caravane" de la coopérative de "Théâtre Ed-Dik" de Sidi Bel-Abbes a été présentée au niveau de la place 1er Novembre au centre-ville, en plus d'une représentation de la troupe "El-Halqa" de la même wilaya, ainsi que le spectacle "El-Fordja" de la coopérative "Des idées et des Arts Tamenhacht" de Sétif. Les représentations d'ouverture ont reçu un écho favorable de la part des amateurs du quatrième art drainés sur cette place et au Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, où a été présenté un spectacle en hommage au regretté artiste Ahcen Assous par l'artiste Abdelkader Djeriou à travers des textes de théâtre de Kateb Yacine et d'Abdelkader Alloula. Abdelkader Djeriou a déclaré que "le regretté artiste Ahcen Assous est toujours vivant dans le cœur de ceux qui ont aimé ses œuvres a u fil des années au Théâtre régional de Sidi Bel-Abbes", notant qu’il était "un modèle pour tous les artistes et qu'il a grandement contribué à l'éclosion de nombreux talents au niveau du Théâtre régional de Sidi Bel Abbes".

De son côté, le commissaire du Festival, l'artiste Rachid Djerourou a souligné que cette manifestation culturelle qui s'inscrit sous le slogan "Le théâtre est un style renouvelé", est marquée par la participation de huit troupes de théâtre, ajoutant que dans le cadre de cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 27 octobre, le meilleur spectacle sera sélectionné pour participer au Festival national de théâtre professionnel.

Parmi les pièces programmées lors de cette édition figurent "Le musée des fous" du mouvement de théâtre de Kolea et "Où sommes nous?" de l'association Chougrani - groupe Lagoual d'Oran, "Mécanisme" de l'Association des activités des jeunes de Mascara, "Tajaïd El-bahr" de la coopérative culturelle "Mosaïque" de Sidi Bel-Abbes et "les zimigri" de l'association "Er-Rihane" des médias et de la culture de la wilaya en coopération avec le Théâtre régional Sirat Boumediene de Saïda.

Les pièces "Dhamir youhaki dhamir" de l'association du théâtre de la jeunesse et de l'enfance (Sidi Bel-Abbes), "El-Oulba" de l'association culturelle et artistique "Gens d'Art dramatique" d'Aïn Defla et "Hna welhih" de l’association Mahfoudh Touahri des arts dramatiques de Miliana, seront également présentée, de même que le spectacle de clôture "Choumoue Er-Rok'h" d’une troupe de Sidi Bel-Abbes.

Dans le cadre de ce festival, un espace d'échange sur les performances présentées est programmé, avec l'organisation d'ateliers par des dramaturges et des universitaires, de même qu'une cérémonie de clôture pour honorer les équipes participantes.