Le nombreux public de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, où le 12e FCIMS a élu domicile, a assisté à de belles prestations, rendues par les Ensembles, "Mzansi National Philharmonic Orchestra" d’Afrique du Sud, dirigé par le maestro Matheu Kieswetter et l’Orchestre "Academie of Russian Music " de la Fédération de Russie, conduit par Ivan Nikiforchin.

Dans la solennité du moment, l’Ensemble, "Mzansi National Philharmonic Orchestra" a rendu, dans les déclinaisons de leurs mouvements respectifs les pièces, "Suite Holberg" de F.Grieg, "Hymne" de B.Ndodana Breen, et "Sérénade pour cordes" de Ilrich Piotr Tchaïkovski.

Les douze instrumentistes virtuoses de l’Orchestre sud-africain ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs, dans une randonnée onirique où, le premier violon, Miroslav Chakaryan et le violon Alto, Nassi Hadjieva ont notamment brillé.

Matheu Kieswetter a r éussi à transmettre toute son énergie et sa grande ardeur à ses musiciens, les dirigeants d’une main de maître et insufflant à chacune des pièces interprétées les nuances et les intonations, qui lui sont nécessaires.

"Très heureux de me produire à Alger (...), les peuples, algérien et sud-africain sont plus qu’amis, ils sont issus d’une même famille ", a lancé le maestro au public, après avoir dansé avec ses musiciens sur une pièce improvisée au titre de "One, Two, Three, viva l’Algérie" enchaînée à "Mzansi", sur laquelle le public a également chanté.

L’Orchestre "Academie of Russian Music " (ARM) et sa vingtaine d‘instrumentistes à cordes, brillamment conduite par Ivan Nikiforchin, est ensuite entré sur scène sous un tonnerre d’applaudissements.

L’Ensemble russe à rendu dans un silence religieux observé dans la salle, trois pièces, "Sérénade pour orchestre à cordes en "Ut" majeur. Op.48" de P.Tchaikovski, "Sinfonietta pour orchestre à cordes en "La" mineur. Op 68" de N. Miaskovsky et "Trois poèmes pour orchestre à cordes" de Y.Abdokov, déclinée dans leurs mouvements respectifs.

Dans un programme prolifique, empreint de rigueur académique des grandes écoles de musique et où Nina Schumann a particulièrement été époustouflante de maîtrise et de technique au piano, "ARM" a réussi de transmettre à l’assistance, la douceur et l’apaisement.

En présence du directeur des Relations internationales, de l’Art et de la Culture auprès de l’ambassade de la République sud-africaine à Alger, Ruphus Matibe, et du ministre conseiller à l’ambassade de la Fédération de Russie à Alger, Alexandre Martchenko, le public a fortement applaudi les deux formations, savourant tous les moments de la soirée dans la délectation.

A l’issue des deux prestations, des trophées honorifiques, frappés du label du 12e FCIMS, ont été remis aux deux ensembles concertistes, associant à ce moment important qui consacre la participation, des artistes algériens, présents parmi le public, à l’instar de Zakia Kara Terki, grande figure de la chanson andalouse, conviée à remettre un des trophées.

Auparavant et en début de soirée, plusieurs hommages ont été rendus à d’anciens musiciens de l’Orchestre symphonique, des professeurs des écoles et instituts, ainsi qu’à quelques-uns des membres fondateurs du FCIMS en 2009.

Outre l’Algérie, pays hôte, 13 pays, l’Allemagne (invité d’honneur), le Danemark (qui enregistre sa première participation au FCIMS), l'Italie, la Tunisie, le Japon, la France, l’Autriche, l'Egypte, la République Tchèque, la Syrie, l'Afrique du Sud, la Fédération de Russie et le Soudan ont animé le 12e FCIMS du 1 5 au 20 octobre2022.

Durant six jours, sept Master Class et trois conférences ont été organisées dans les locaux de l’Institut national supérieur de musique Mohamed-Fawzi, essentiellement à la faveur des étudiants des Instituts régionaux de formation musicale.

Organisé dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire du recouvrement de l’Indépendance nationale, le 12e FCIMS a été coordonné en collaboration, avec, entre autres, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), l’Office nationale de la Culture et de l’Information (ONCI), ainsi que les différentes représentations diplomatiques des pays participants.