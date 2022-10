"La Turquie deviendra une plaque tournante du gaz naturel. Lors de notre dernière discussion, nous sommes tombés d'accord avec M. Poutine sur cette question. Nous établirons ici une plaque tournante avec le gaz en provenance de Russie", a déclaré M. Erdogan aux députés de son parti au Parlement. Suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il est probable que beaucoup de pays développés rencontreront des problèmes d'approvisionnement en nourriture et en énergie, mais la Turquie est dans une position plus avantageuse, a indiqué M. Erdogan. "Nous travaillons à surmonter la crise avec le moins de dommages possible, et même à transformer cette crise en une grande opportunité pour notre pays et notre nation", a-t-il affirmé. M. Poutine a proposé de faire de la Turquie une plaque tournante pour le transit du gaz naturel lors d'une réunion avec M. Erdogan à Astana la semaine dernière. Cette proposition est intervenue alors que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été récemment endommagés par une série d'explosions.