Le commissaire du salon Ahmed Haniche a affirmé à l’APS, en marge de la clôture de la manifestation, que plus de 40 accords de partenariat ont été passés entre les opérateurs économiques et concernent les divers domaines des travaux publics, du bâtiment et du marketing. La plupart de ces accords sont des marchés d’investissement et commerciaux d’approvisionnement de plusieurs entreprises publiques et privées en divers produits (ciment, fer, peinture, céramique et plastique), a précisé M. Haniche, ajoutant que certains autres accords portent sur la création de filiales à des entreprises mixtes et locales à Constantine. La même source a mis l’accent sur l’importance de ce salon annuel à l’Est du pays initié par l’entreprise privée de communication Sunflower et s’affirmant comme rendez-vous privilégié pour les opérateurs économiques pour promouvoir leurs produits, échanger des expériences et conclure des affaires.

Le salon qui se tient depuis lundi dernier à l’intérieur de deux grandes tentes dressées sur la place attenante à la salle Ahmed-Bey a connu une grande affluence des visiteurs, selon M. Haniche qui a relevé que le salon est une opportunité de valorisation et de promotion du produit local à l’Est de l’Algérie.

Les divers stands du salon ont présenté différents matériaux, équipements et engins utilisés en bâtiment, travaux publics et électricité qui révèlent une grande maitrise des sociétés et entreprises exposantes capables de répondre aux besoins du marché local et d’aller vers l’exportation et la diversification en dehors des hydrocarbures.

Cette 5ème édition du salon international Bati-expo Constantine a regroupé 122 exposants entre sociétés nationales et étrangères des secteurs de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics dont des producteurs de matériaux de construction, de rond à béton, de matériel d’électricité, de plomberie, de peinture, de portes, de fenêtres et de mobilier d’intérieur ainsi que des promoteurs immobiliers, des banques et des sociétés d’assurance.