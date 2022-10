Lors de la cérémonie de lancement de cette opération, à l’Institut technique des cultures intensives de Sidi Bel-Abbes, le wali, Samir Chibani, a indiqué que l’ensemble des moyens humains et matériels ont été réunis pour la réussite de la saison agricole en cours et la concrétisation des objectifs tracés pour augmenter la production céréalières et l’amélioration du rendement en utilisant les méthodes modernes pour l’agriculture et l’irrigation d’appoint.

Pour sa part, le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya, Moussouni Belkandour, a souligné que l’opération de livraison des semences a été lancée dans quatre coopératives agricoles de la wilaya le 2 octobre pour procéder à l’emblavement qui sera achevée à la fin du mois en cours. En ce qui concerne, l’irrigation d’appoint, M. Belkandour a indiqué qu’il a été procédé, au titre de la saison agricole en cours, la programmation d’une superficie de 10.000 ha, dans le cadre du soutien financier pour l’acquisition du matériel nécessaire à l’irrigation.

Le chargé de la vulgarisation agricole à la DSA, Youcef Maghni, a indiqué que dans le cadre de la préparation de la campagne labours-semailles, un programme spécial de formation et de sensibilisation a été élaboré au profit des cadres du secteur et des céréaliers, de concert avec la DSA, des représentants de wilaya de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), avec la participation de l’institut technique, le centre national du contrôle et agréage des semences et des plantes, le conseil professionnel de la filière et la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS).

Une feuille de route a été établie par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural pour augmenter la productivité et la production des céréales, le développement des cultures stratégiques, l’augmentation de la superficie irriguée, l’utilisation des engrais et intrants et le respect du processus technique.

La production céréalière, toutes variétés confondues, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes a dépassé les 1,2 million de quintaux durant la campagne moisson-battage de la saison agricole 2022, soit le double de la production de la saison précédente qui avait connu un déficit pluviométrique.