Intervenant lors d’un conseil de wilaya, présidé par le wali Filali Abdelghani, le directeur du projet et cadre de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) a affirmé que la mise en service la ligne ferroviaire El-Affroun-Khemis Miliana est prévue "dans les délais impartis, soit en mai 2023", soulignant "l’urgence" de la levée des "contraintes rencontrées au cours des différentes étapes de la réalisation du projet". Tenant compte des contraintes persistantes, le directeur du projet a ajouté que "la mise en service se fera par section pour ne pas pénaliser les investissements de l’Etat", indiquant que la section se trouvant dans le territoire de la wilaya de Blida sera livrée le mois de novembre prochain.

Les autres sections de la ligne fe rroviaire seront mises en service "au fur et à mesure de la levée des contraintes", a-t-il fait savoir, ajoutant que le taux d’avancement général des travaux a atteint 91,42%.

Dans le but de livrer le projet dans les délais, le wali d’Ain Defla, a instruit les services concernés à procéder à la levée des contraintes soulevées par l’ANESRIF, notamment celles liées au raccordement au réseau électrique et au déplacement des différents réseaux, dont les réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et les réseaux de la fibre optique.

M. Filali a exigé à ce que des réunions entre les responsables du projet et les représentants des directions concernées soient tenues au cours de la semaine prochaine, et que les arrêtés d’expropriations soient signées avant jeudi prochain, insistant sur la levée de toutes les contraintes dont fait face le projet, d’ici la fin décembre de l'année en cours.

Par ailleurs, deux autres projets ont été présentés par l’ANESRIF durant cette rencontre, notamment la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant la wilaya de Tissemsilt à la ville de Khemis Miliana et la suppression des passages à niveau se trouvant le long de la voie ferrée dans la wilaya d’Ain Defla, dans le but de l’exploitation de la ligne ferroviaire à la vitesse de 160 km/h.