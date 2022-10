Dans une déclaration à la presse en marge de l’opération tenue au siège de la wilaya, le wali Harfouche Benarar a indiqué que les services de la wilaya ont réussi à clore le dossier de l’indemnisation des propriétaires des maisons sinistrées lors des derniers incendies par la remise des arrêtés assurant que "les aides financières seront accordées à partir du début de la semaine prochaine au plus tard" avant de préciser que cette opération constitue l’ultime étape d’indemnisation de cette catégorie de sinistrés au nombre de 54.

Il a également relevé que les propriétaires des habitations sinistrées suite aux derniers incendies et concernées par l’opération d’indemnisation se répartissent sur 11 sites, soulignant le plus grand nombre de sinistrés est concentré dans la commune d’El Kala au regard de l’ampleur des d égâts causés par ces incendies à travers les mechtas de cette collectivité locale.

M. Benarar a ajouté que l’opération d’indemnisation de tous les sinistrés y compris les propriétaires des maisons touchées par les feux "s’est déroulée dans un temps record en application des instructions du président de la République M Abdelmadjid Tebboune et des directives du ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire relatives à l’accélération de l’indemnisation des sinistrés".

De son côté, Abderaouf Azouzi, directeur de l’agence locale de la Caisse nationale du logement (CNL), a estimé le montant des aides financières accordées à cette catégorie à plus de 11 millions DA, précisant que l’aide accordée à chaque sinistré varie entre 150.000 et 1 million DA, selon le degré des dégâts.

Les propriétaires des habitations sinistrées qui ont obtenu les arrêtés d’aide issus majoritairement des communes d’El Kala et El Tarf ont salué l’initiative des autorités publiques de les indemniser en un temps aussi rapide et de se solidariser avec eux face à leur malheur.