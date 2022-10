A cette occasion, M. Boughali a réitéré "la position de l'Algérie en faveur des causes justes et son attachement à œuvrer pour permettre aux peuples opprimés d'exercer leur droit à l'autodétermination en toute liberté et sans pression, à l'instar de la cause sahraouie", précise le document.

Pour sa part, M. Galand a affirmé que l'EUCOCO "œuvre actuellement à réencadrer l'action du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui suite aux derniers développements marqués par la prise de position récente du président du gouvernement espagnol", relevant que des efforts étaient consentis pour "promouvoir le droit à l'autodétermination d'un droit humanitaire à un droit politique".

"L'ONU est appelée à assumer sa responsabilité dans la défense du peuple de ce territoire occupé", a-t-il souligné. "La solidarité avec le peuple sahraoui dans ce contexte revêt une importance particulière", d'autant qu'elle survient "la veille d'une nouvelle décision de la Cour de justice européenne qui avait prononcé, dans un précédent arrêt, la nullité de l'exploitation marocaine des richesses du Sahara occidental, car le territoire sahraoui dispose d’un statut séparé et distinct", a-t-il soutenu.

Le représentant du front Polisario en Europe, Oubi Bouchraya Bachir, a salué les acquis réalisés récemment par la cause sahraouie, ajoutant que "cela revient aux efforts de l'Algérie qui a retrouvé son rôle pivot en tant que force régionale qui a son poids dans la région et sur la scène internationale".

Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, M. Said Ayachi a remercié le président de l'APN et à travers lui les parlementaires algériens pour "leur soutien à la cause du Sahara occidental à la faveur de l'accompagnement de la diplomatie de l'Etat algérien", ce qui s'est manifesté dans les différents fora parlementaires.

Il a mis en exergue "l'intention de tenir en Algérie d'une réunion du réseau des parlementaires internationaux solidaires avec le Sahara occidental en vue de mobiliser plus de soutien à cette cause juste", ajoute la même source.