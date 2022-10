L'ARAV a mis en avant l'importance de "se mettre au diapason de cet important évènement arabe, à commencer par les préparatifs, jusqu'au suivi des travaux et des recommandations de l'après Sommet, tout en veillant au respect des règles, des critères et de l'éthique de la profession de journaliste et en assurant la liberté de communication et d'expression et le droit à l'information". Par ailleurs, l'ARAV a souligné "l'impératif de prendre toutes les dispositions et mesures techniques, en vue d'assurer une transmission continue et une couverture professionnelle", partant du principe de "respect du téléspectateur et de fourniture d'un service public qui requiert une transmission en continu, notamment dans les circonstances et rendez-vous exceptionnels".

Rappelant que l'Algérie "s'app rête à abriter, en début novembre, les travaux du Sommet arabe dans sa 31e session, dans une conjoncture régionale et internationale exceptionnelle au double plan politique et économique", l'ARAV estime que les Etats arabes "fondent de grands espoirs sur la réussite de cette rencontre et sur le rôle attendu de l'Algérie en tant qu'acteur pivot et essentiel dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité et le règlement des différentes questions en suspens, contribuant à réunifier la maison arabe, comme prôné par le président de la République, notamment après le report de la tenue de ce Sommet, les précédentes années, en raison de la conjoncture sanitaire qu'avait connue le monde et de la situation politique qu'avait traversée la région arabe".