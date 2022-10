M. Benabderrahmane a procédé au lancement de la plateforme numérique de l'investisseur à l'occasion de l'inauguration du siège de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, et à laquelle ont assisté le Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires économiques, Yacine Ould Moussa, des membres du gouvernement, ainsi que des représentants des organismes concernés par l'investissement.

A cette occasion, une présentation a été faite sur cette plateforme qui permettra d'orienter, d'accompagner et de suivre les investissements depuis leur enregistrement et tout au long de la période de leur exploitation.

Elle aura également à prendre en charge le processus de création des entreprises et des investissements, le simplifier et le faciliter, mais aussi promouvoir les contacts entre les investisseurs et l'administration économique et garantir la transparence des démarches à entreprendre.

La plateforme numérique va également accélérer le traitement et l'étude des dossiers des investisseurs par les administrations concernées.

Elle permettra aussi aux investisseurs de suivre l'évolution de leurs dossiers à distance.