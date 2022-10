Le ministère a demandé aux directeurs des affaires religieuses et des wakfs dans les wilayas de "mobiliser les imams pour l'accomplissement de Salat El-Istisqa, samedi 26 Rabie El-Aouel 1444, correspondant au 22 octobre 2022, à 09h00", conformément à la tradition du Prophète (QSSSL).

Le ministère les a également invités à coordonner avec les walis et les autorités locales concernées pour déterminer s'il y a lieu de l'accomplir ou non, selon la même source.