Cette audience, qui s'inscrit dans le cadre du soutien et de l’accompagnement privilégié du ministère aux projets d’investissement arabes dans le domaine de la production locale de produits pharmaceutiques, s'est tenue en présence de la présidente directrice générale de Groupe Saidal, Fatoum Akacem et des cadres du ministère, a ajouté la même source.

Ainsi, la réunion a permis l’examen du plan du développement de Taphaco, société par actions mixte dont l’actionnariat principal est détenu par le Groupe Saidal, avec un projet d’investissement de plus de 32 millions d’euros dédié exclusivement à la fabrication de médicaments, a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, M. Aoun a donné des orientations "quant à la fabrication avec de fort taux d’intégration allant au full process, d’une large gamme de produits en complémentarité avec ceux fabriqués par le Groupe Saidal pour permettre une meilleure satisfaction du marché national et de s’orienter vers l’exportation", a fait savoir le ministère. Pour sa part, le président du conseil d’administration de Taphco a salué les décisions de lever l’obligation de présenter des études de bioéquivalence dans les dossiers d’enregistrement, les qualifiant "de courageuses et stratégiques" et qui vont "se refléter positivement sur la dynamique de développement du secteur".

Le président de Taphco s’est engagé à soutenir et faciliter les démarches d’exportation des produits de Saidal et de Taphco vers l’Iraq, a-t-on souligné de même source.