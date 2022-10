La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a fait match nul face à son homologue libyenne 1 à 1, (mi-temps: 0-0), en match comptant pour la 1re journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, disputé mardi au stade de Suez (Egypte).

Le but algérien a été inscrit par Rayan Dehlis dans le temps additionnel (90e+4e), alors que la Libye a ouvert le score à la 61e par Abdel Mouyasser. Dans le premier match, disputé plus tôt ce mardi, le Maroc et la Tunisie se sont neutralisés (0-0).

L'Algérie jouera son deuxième match, vendredi (14h00), face au Maroc, avant de croiser le fer lundi (14h00), avec la Tunisie. Le premier à l'issue des trois journées de compétition se qualifiera pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la Catégorie prévue en Egypte.