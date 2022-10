Une usine de production de médicaments anti-cancer et cytotoxiques, a été inaugurée lundi à Hassi Bounif, par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, en visite de travail et d'inspection à Oran.

Il s’agit d’un projet des Laboratoires Orion LAB, implanté dans la zone industrielle de Hassi Ameur dans la commune de Hassi Bounif, spécialisé dans la production des médicaments anti-cancer et cytotoxiques. Le ministre, a souligné que cette usine contribuerait à réduire la facture d’importation des médicaments anti-cancer, qui s’élève à plus de 450 millions d’euros par an.

"Nous encourageons les investisseurs qui participent à satisfaire les besoins locaux en médicaments et autres produits pharmaceutiques", a affirmé M. Aoun, ajoutant que l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) œuvre à lever tous ce qui entrave les investissements dans ce créneau.

M. Aoun a assuré que plusieurs usines spécialisées dans la production pharmaceutiques sont en phase de mise en place dans différentes régions du pays, pour dynamiser le secteur et satisfaire les besoins loca ux en médicaments notamment.

L’usine, qui s’étend sur une superficie de 5.000 mètres carrés, dispose d’une capacité de production annuelle estimée à 20 millions de gélules et 115 millions de comprimés et 4 millions de flacons pour les formes injectables, a-t-on indiqué dans une présentation en présence du ministre.

L’investissement pour la réalisation de cette usine s’élève à près de 5 milliards DA, a-t-on encore fait savoir, notant qu’elle emploiera plus de 150 collaborateurs de divers profils entre pharmaciens, biologistes, ingénieurs et techniciens.