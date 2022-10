Toutes les victimes de l’explosion d’un véhicule roulant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) survenue dans la nuit de lundi à mardi dans la ville d’El Meniaâ ont été prises en charge par les structures de santé de la wilaya, a-t-on appris des responsables de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’El Meniaâ.

Une femme (63 ans) ensevelie sous les décombres de sa maison, près du lieu de la déflagration, est décédée sur place, a déploré la directrice de la santé, Dr. Fatna Bahaz, précisant que trois personnes, grièvement brûlées admises dans l’hôpital Mohamed Chaâbani, ont été évacuées par hélicoptère des services de la Protection civile à l’hôpital spécialisé des brûlés de Douéra (Alger).

L’ensemble des autres blessés ont reçu les soins nécessaires avant de regagner leur domicile à l’exception d’une fillette, âgée de cinq ans (5 ans) ayant subi une intervention chirurgicale suite à une fracture, est retenue en observation et pour un suivi médical, a souligné la directrice de la santé. Près de 25 habitants du quartier, choqués par la déflagration jugée "violente" ont été a dmis dans les structures médicales de proximité pour une prise en charge psychologique, avant de regagner leur domicile, a précisé Dr. Bahaz.

Plus d’une dizaine de maisons, situées dans un rayon de 200 mètres, ont été touchées, les murs lézardés et des véhicules en stationnement à proximité du lieu du drame ont été également endommagées et pris feu, avant que les éléments de la protection civile aient maîtrisé l’incendie.

Pour rappel, l’explosion d’une voiture roulant au GPL devant un garage situé dans une zone urbanisée au lieu-dit "El Hofra Abbas", dans le centre d’El Meniaâ, a fait un mort, neuf blessés dont trois grièvement brûlés et transférés à Alger pour des soins spécialisés, ainsi que des dégâts matériels, selon un bilan définitif.

Une enquête a été ouverte par les services concernés pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.