Le procureur général près la Cour de Blida a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances et causes exactes de l'accident d'explosion de gaz, survenu, mardi matin, dans un appartement à la cité "Diar El-Boustane" de la commune de Boufarik (Blida), a indique un communiqué du parquet près le tribunal de Boufarik.

Selon le document, le procureur général et le procureur de la République, accompagnés par les services de la police de la wilaya, se sont déplacés sur les lieux, immédiatement après l'accident survenu aux environs de 6 h 45mn, suite à une explosion de gaz dans un appartement du premier étage d'un immeuble de quatre étages.

Des instructions ont été données aux services de la police judiciaire pour l'ouverture de deux informations judiciaires.

Il s’agit, selon la même source, de l’ouverture d'une enquête préliminaire approfondie sur les circonstances et causes directes et indirectes de cet accident, qui consiste à procéder aux examens nécessaires, entendre les victimes et les témoins, et saisir tout les éléments liés à l'explosion.

Le même responsable a, également, ordonné l'identification de toutes les violations et responsabilités, concernant notamment des négligences, ou un défaut de maintenance des équipements et installations, susceptibles de faire éviter ce type d’accidents, pour préserver la vie et la sécurité des citoyens, a souligné le même communiqué.

A noter que cet accident a causé des blessures à une famille de quatre (4) membres, tous transférés vers l'hôpital de Douéra (Alger), outre des dégâts à un autre appartement voisin au lieu de l'explosion, dont les murs extérieurs ont été totalement effondrés, et dont les habitants, une famille de trois membres, légèrement blessés ont été transportés à l’hôpital de Boufarik, où ils ont reçu les soins nécessaires, avant de quitter l’établissement.

Un passant qui se trouvait à proximité du lieu de l'explosion a été, également, blessé, portant le nombre de blessés à huit (8), est-il précisé dans le même document.