Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a félicité mardi Ahmed Abdulaziz Al-Sadoun pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale du Koweït, saluant le "haut niveau" des relations parlementaires entre les deux pays.

"Suite à votre élection à l'unanimité à la présidence de l'Assemblée nationale de l'Etat du Koweït, il me plaît de vous adresser, au nom des membres du Conseil de la nation algérien et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de succès et de réussite", a écrit M. Goudjil dans son message de félicitations.

Le président du Conseil de la nation a en outre salué "le haut niveau des relations parlementaires entre les deux institutions", faisant part à son homologue koweïtien de sa volonté d'œuvrer de concert à "leur renforcement au service de nos intérêts communs conformément aux orientations stratégiques des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah".