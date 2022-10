Un timbre-poste commémorant le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-cubaines, émis par Algérie poste, a été dévoilé mardi à Alger, dans le but d'immortaliser une coopération exceptionnelle et de la faire connaitre à travers le monde.

Présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, et l'ambassadeur de Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, en présence de cadres des ministères des Affaires étrangères et de la Poste et des Télécommunications, la cérémonie de dévoilement du timbre a été l'occasion de revenir sur 60 ans de relations "historiques".

Dans une allocution à cette occasion, M. Belani a souligné que "l'Algérie et Cuba sont liées par des relations historiques et de solidarité qui se sont nourries de la soif des deux pays pour la justice et la paix", relevant que "ces relations sont restées solides à toutes épreuves, en dépit des mutations qu'a connues le monde et la scène internationale".

Pour M. Belani, "l'excellence des ra pports entre les deux pays durant toute cette période, en dépit de l'éloignement géographique, est la meilleure preuve de la solidité et la sincérité des relations bilatérales", notant que "les principes que partagent Alger et La Havane et la convergence de leurs points de vue sur un nombre de questions ont amené les deux pays au cours de ces 60 ans à jouer un grand rôle dans la libération de beaucoup de peuples, particulièrement dans le continent africain".

Passant, en outre, en revue les haltes de solidarité et d'amitié entre les deux pays, le SG du ministère des Affaires étrangères s'est arrêté, notamment, sur le soutien de Cuba à l'Algérie durant la Guerre de libération nationale et le plaidoyer inlassable de l'Algérie en faveur de la levée de l'embargo économique imposé par les Etats-Unis contre le pays insulaire.

Pour ce qui est de la coopération économique, M. Belani a indiqué qu'elle est "excellente".

"L'existence d'un cadre juridique bilatéral riche couvrant des secteurs différents et la tenue de réunions régulières mixtes entre les deux pays sont la parfaite illustration", s'est-il félicité, relevant toutefois qu'"il reste encore du travail à faire pour hisser cette coopération au niveau des relations diplomatiques". "L'Algérie est tout à fait disposée à aller dans ce sens", a-t-il conclu.

Pour sa part, l'ambassadeur cubain a, après avoir rappelé dans son intervention que les relations entre les deux pays remontent à la période de la Guerre de libération, à travers notamment le soutien militaire de La Havane et la reconnaissance par cette dernière du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le diplomate a noté que "ces relations se sont intensifiées dès les premiers jours de l'indépendance de l'Algérie en 1962".

Ainsi, il a rappelé que Cuba avait été parmi les premiers pays à ouvrir une ambassade à Alger (en février 1963) et envoyé quelques mois seulement après une délégation de médecins en Algérie.

Selon Armando Vergara Bueno, "les relations diplomatiques entre l'Algérie et Cuba sont une source de fierté, compte tenu du bilan plus que positif réalisé au cours de ces 60 ans".

Le combat commun qu'ont mené les deux pays en termes de lutte en faveur de la libération des peuples opprimés et colonisés constitue une glorieuse page, a-t-il affirmé, notant que "ce combat se poursuit en ce moment en faveur de la libération des peuples palestinien et sahraoui".

Evoquant, par ailleurs, la coopération algéro-cubaine en 60 ans, le diplomate a noté que "cette dernière est dense et variée dans tous les domaines, à l'instar des secteurs de la santé, l'industrie, la culture, les ressources en eau, l'énergie, le sport...".