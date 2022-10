Le siège de l'Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, mardi, une cérémonie symbolique organisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et Cuba, a indiqué l'APN dans un communiqué.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'APN, Brahim Boughali, du Conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationales, Abdelmadjid Chikhi, du président du Groupe d'amitié parlementaire Algérie-Cuba, Fitas Belakehal et de l'ambassadeur de Cuba à Alger, Armando Vergara Bueno.

Dans son allocution à l'occasion, M. Boughali a affirmé que "les efforts que déploient l'Algérie et Cuba sur le plan international devront consolider les dénominateurs communs et permettre d'autres opportunités de coopération et d'échange, au mieux des intérêts des deux peuples amis".

Relevant, à ce propos, que " l'amitié bilatérale est passée des relations solides entre les leaders des deux pays aux relations entre les deux peuples, jusqu'à ce qu'elle parvienne à une concordance des pos itions dans tant de questions internationales", le président de la chambre basse du Parlement cite les deux causes palestinienne et sahraouie pour preuve.

M. Boughali a également salué, dans ce cadre, les accomplissements de la mission médicale cubaine depuis son arrivée en Algérie en 1963, passant en revue ce qu'elle avait réalisé comme structures sanitaires dans plusieurs wilayas, affirmant que la célébration de cette occasion, "contribuera à asseoir les bases d'une coopération renouvelée et durable, fondée sur l'amitié, les principes et le partage des intérêts et des valeurs de paix".

M. Chikhi a affirmé, pour sa part, que les deux pays "se sont inspirés de la lutte de chacun d'eux", ce qui prouve, a-t-il ajouté, que les deux peuples "partagent beaucoup d'idéaux".

A son tour, l'ambassadeur cubain a formé le vœu de voir "le processus de l'amitié entre les deux pays se poursuivre notamment sur le plan parlementaire".

Une exposition de photos a été organisée, à l'occasion, par un jeune artiste cubain, dans laquelle il a exposé des positions ayant réuni les leaders des deux pays, lors de haltes historiques.