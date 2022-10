Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Ahmed Naama, accompagné d'un groupe de travail chargé des études logistiques pour la pose de la première pierre du nouvel hôpital "algéro-qatari-allemand", a indiqué mardi un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties "ont réaffirmé leur fierté des liens profonds de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays, Gouvernement et peuple, et exprimé leur satisfaction du niveau de coordination continue et de coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment dans le secteur de la santé", précise le communiqué.

La rencontre à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale, a été l'occasion d'évoquer les préparatifs logistiques du projet de l'hôpital algéro-qatari-allemand, ajoute la même source.

Dans ce cadre, l'ambassadeur qatari a informé le ministre de la Santé de "l'état d'avancement du projet de cet hôpital d'une capacité de 400 lits, dont la première pierre sera posée début novembre prochain au niveau de la région de Sidi Abdallah (Alger)" et devra être réceptionné "dans deux ans", ajoutant que l'équipe de travail est en passe de préparer les plans et le dossier d'ingénierie de ce projet stratégique.

De son côté, le ministre de la Santé a réaffirmé la nécessité de fournir, au niveau de cette structure, des services de santé de qualité en fonction des besoins exprimés, notamment les spécialités qui nécessitent le transfert des patients à l'étranger, telles la neurochirurgie, la scoliose, la greffe du foie, et la chirurgie cardiovasculaire chez l'enfant et d'autres spécialités.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre la concertation sur d'éventuels projets bilatéraux en intensifiant les discussions et les visites entre les délégations des deux pays, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des dirigeants des deux pays.