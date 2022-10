Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, un appel téléphonique du Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, M. Mark Rutte qui lui a présenté ses vœux à l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Cet appel a permis, à l'occasion, "d'évoquer les voies et moyens de développer les relations bilatérales, d'élargir les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, de l'énergie, de l'investissement, de l'enseignement et de la formation et de leur insuffler un nouvelle dynamique, particulièrement avec la prochaine visite du Premier ministre des Pays-Bas à Alger, ainsi que de promouvoir cette coopération au niveau des relations politiques entre les deux pays", a conclu le communiqué.