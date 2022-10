Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Salim Merah a présidé, lundi, l'installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Slovénie" qui a pour objectif de "consolider le rapprochement entre les deux pays", a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Dans son allocution, M. Merah a souligné que l'installation de ce groupe parlementaire est un "événement important dans la consolidation des relations bilatérales, étant un outil pour le développement de la diplomatie parlementaire et un moyen de rapprochement et de renforcement des relations d'amitié entre les deux pays".

Dans ce cadre, il a salué l'ouverture de la voie aux parlements pour "consacrer l'amitié et l'entente entre les communautés, et partant intégrer la dimension humaine et culturelle dans les efforts de rapprochement et de coopération, au service de la coexistence pacifique et de la sécurité mondiale".

A l'occasion de la Journée nationale de l'émigration commémorant le 61e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, M. Merah a appelé tou tes les commissions d'amitié à soutenir la communauté algérienne à l'étranger, qualifiant cette dernière de "partie intégrante du peuple algérien".

Dans son allocution, l'ambassadeur de la République de Slovénie en Algérie, Robert Krmelj a qualifié de "bonnes" les relations d'amitié entre l'Algérie et la Slovénie qui, a-t-il dit, ont été "confortées par les relations historiques établies entre les deux pays, notamment lors des consultations politiques tenues en marge des travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU.

M. Krmelj a souligné, dans ce cadre, "l'importance de la diplomatie parlementaire en termes de promotion de la coopération et de la coordination bilatérales étant un élément à même de renforcer la confiance et l'amitié entre les deux pays".

Le diplomate a affiché la disponibilité de son pays à coopérer avec l'Algérie, particulièrement sur le double plan économique et technologique, relevant que ce groupe parlementaire "traduira la profondeur des relations bilatérales".

Intervenant à l'occasion, le représentant du ministère des Affaires étrangères, M. Hadjar Amar a affirmé que l'installation du groupe d'amitié "Algérie-Slovénie" qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays dénote la volonté et l'engagement des dirigeants des deux pays à renforcer les relations d'amitié et de coopération dans les différents domaines".

Pour M. Hadjar, les consultations politiques entre les deux pays reflètent "les relations étroites qui se sont soldées par la signature d'une convention de coopération économique et la création d'une commission mixte".

Le représentant des AE s'est dit confiant quant à "la coopération parlementaire qui ouvrira de nouvelles perspectives aux relations économique notamment dans les domaines du tourisme, de l'industrie numérique, de l'intelligence artificielle, de l'énergie et de la production de l'hydrogène vert".

De son côté, la députée Maria Amraoui qui s'est vue attribuer la présidence du groupe a mis en avant "la convergence de vues entre les deux pays sur nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun", insistant sur "l'importance de relancer le partenariat bilatéral gagnant-gagnant en termes de gestion des eaux, des forêts, de l'agriculture, de l'environnement, des nouvelles technologies et de l'énergie renouvelable".

Mme Amraoui a fait constater, dans ce sens, "la détermination des membres du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Slovénie à œuvrer sans relâche pour ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération bilatérale sur tous les plans".

A rappeler que la cérémonie d'installation du groupe qui s'est déroulée en présence du vice-président de l'APN, Lansari Ghali a vu la nomination de MM Kbirita Mohamed et Mohamed Bouchmal Hicham aux postes de vices-président du groupe et de M Abderrahmane Kadri, comme rapporteur du groupe.