Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a rendu visite lundi, au moudjahid Youcef Khatib, commandant de la wilaya IV historique, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite intervient à la veille du lancement du film historique sur le chahid Ahmed Bougara, dit "Si M'hamed", commandant de la wilaya IV historique, dans la commune de Ouled Bouachraa (wilaya de Médéa), lieu de la dernière bataille historique livrée par ce héros, le 5 mai 1959, selon le communiqué.

Au domicile de Youcef Khatib, le ministre des Moudjahidine, qui était accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a précisé que cette visite "vient sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un grand intérêt aux symboles et aux dirigeants de la Révolution encore vivants, aux moudjahidine et aux veuves de chouhada".

Le moudjahid Youcef Khatib a exprimé sa gratitude au Président Tebboune pour "l'intérêt particulier qu'il accorde aux moudjahidine, aux ayants-droit et à tout ce qui se rapporte à notre histoire nationale", souhaitant la réussite du film sur le chahid Ahm ed Bougara.

Après avoir rappelé les hauts faits du grand chef militaire Ahmed Bougara et les batailles qu'il dirigea dans la wilaya IV historique, Youcef Khatib a appelé la jeunesse algérienne à "s'inspirer de ce héros connu pour sa sagesse, son génie militaire et sa modestie".