L'Ecole supérieure de la Sécurité sociale a été baptisée, lundi à l’occasion de la journée nationale de la migration marquant le 61e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, du nom du moudjahid défunt, Mohamed Salah Mentouri.

La cérémonie a été supervisée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et celui des Moudjahidine et des Ayants-droit, respectivement MM. Youcef Cherfa et Laïd Rebiga, en présence de membres du gouvernement, de responsables dans des instances nationales et de membres de la famille du défunt.

Donner le nom de l'ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, et ancien président du Conseil national économique et social (CNES), c'est reconnaître ses efforts lors de la Glorieuse guerre de libération mais également durant le processus d'édification post-indépendance, a affirmé M. Cherfa à cette occasion.

De son côté, M. Rebiga a indiqué que cet édifice scientifique qui porte désormais le nom du défunt Mentouri maintiendrait vivace dans les mémoires cette icone qui "a accompli son rôle duran t la guerre de libération et au lendemain de l'indépendance", rappelant son parcours "riche de travail assidu au service de sa patrie que les générations se remémoreront et en feront même un modèle à suivre".

Durant la cérémonie, la famille du défunt a été distinguée et a salué cette initiative qui se veut une reconnaissance et une considération à juste titre à l'égard du défunt.