Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a annoncé, l'organisation prochaine d'une rencontre nationale pour la promulgation d'une loi relative à l'organisation de l'action jeunesse.

S'exprimant sur les ondes de la Radio de Tamanrasset, M. Sebgag a fait savoir que cette rencontre nationale, prévue avant la fin du mois de novembre prochain, réunira des acteurs concernés par l'action jeunesse, notamment les laboratoires, les universités, les organisations et les associations de jeunes, qui se pencheront sur la promulgation d'une loi relative aux jeunes visant à organiser l'action jeunesse.

Après avoir souligné l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux jeunes en veillant à ce que tous les moyens nécessaires soient mis à leur disposition, le ministre a rappelé la création du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) qui reflète la vision du président de la République pour l'accompagnement des jeunes.

Le sport c'est avant tout des valeurs, a-t-il dit ajoutant qu'il sera procédé au parachèvement du processus de moralisation du sport et à l'application de la loi. Il a appelé à ce propos toutes les fédérations sportives à respecter la loi.

Le ministre a annoncé, par ailleurs, la distribution de bus pour les wilayas du sud afin de permettre aux équipes sportives de se déplacer pour participer aux différentes compétitions nationales et régionales. Au début de sa visite sectorielle, le ministre de la Jeunesse et des sports, accompagné des autorités locales, a donné le coup d'envoi de l'année professionnelle, session octobre 2022, annonçant, à cette occasion, la création d'une fédération algérienne de la formation professionnelle.

M. Sebgag poursuivra sa visite mardi et procédera à l'inauguration de structures sportives et de jeunesse dans la commune de Tazrouk (140km à l'est de Tamanrasset).