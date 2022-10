Le Secrétaire général (SG) de l'Organisation des pays exportateurs de Pétrole (OPEP), M. Haitham Al Ghais a salué, dimanche au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le rôle et les efforts de l'Algérie en faveur de l'Organisation.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Al Ghais a indiqué être "très honoré de rencontrer le président de la République pour la première fois.

Nous avons écouté les orientations et recommandations de son Excellence le Président Tebboune concernant le travail de l'Organisation et l'unification de sa position, ainsi que l'impératif soutien à la décision collective et le rôle de l'Algérie en son sein". "L'Algérie a joué un rôle historique, même dans le dernier accord dont le premier jalon a été l'accord conclu à Alger en septembre 2016", a-t-il ajouté.

"J'ai adressé mes remerciements au président de la République ainsi qu'à l'équipe algérienne avec laquelle nous collaborons au sein de l'OPEP, pour le rôle de l'Algérie en faveur de toutes les actions de l'Organisation", a fait savoir le SG de l'OPEP, indiquant avoir écouté les "conseils du président de la République concernant le devenir des marchés énergétiques et l'importance de préserver l'unité de l'équipe et de prendre des décisions collectives au service de l'Organisation, des marchés pétroliers, mais avant tout au service des consommateurs, des Etats producteurs de pétrole et, partant, de l'économie mondiale en générale".

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Le SG de l'OPEP effectue, depuis samedi, une visite de travail de trois jours en Algérie.