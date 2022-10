Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural procèdera, à compter du 23 octobre et jusqu'à la fin de l'année en cours, au déstockage, lors d'une première phase, de 100.000 quintaux de pommes de terre destinées à la consommation, à un prix ne dépassant pas 60 Da/Kg, indique dimanche un communiqué du ministère.

La commercialisation de la pomme de terre, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau système de régulation des produits agricoles de large consommation, mené en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, sera effectuée "au niveau de plusieurs points de vente à l'échelle nationale relevant des Offices et établissements économiques publiques sous tutelle, en plus d'autres points de vente mis sous l'autorité des collectivités locales", note la même source.

Considérée comme une première phase de déstockage, l'opération vise à assurer la mise à disposition de la pomme de terre au niveau des marchés nationaux et à maintenir le pouvoir d'achat du citoyen en offrant ce légume à des prix qui soient à la portée du consommateur, a conclu le communiqué.