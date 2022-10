Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu lundi, l'ambassadeur de la République de Slovénie en Algérie, avec résidence à Madrid, Robert Krmelj, avec lequel il a abordé les opportunités de partenariat entre les deux pays dans les domaines de l'énergie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre l’Algérie et la Slovénie dans le domaine de l’énergie et des mines, les qualifiant d’historiques et de très bonnes", a précisé la même source.

Les deux parties ont abordé également "les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays dans les domaines de la commercialisation des hydrocarbures et le développement des énergies renouvelables en Algérie", a ajouté le communiqué.

Soulignant l’expérience de la Slovénie dans le domaine des mines, M. Arkab a exprimé "son souhait d’avoir des relations de coopération et une présence active des sociétés minières slovènes en Algérie".

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué "d’autres volets de coopération liés aux échanges d’expérience, de transfert de technologie et de savoir-faire", a-t-on souligné de même source.